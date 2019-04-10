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Юрий Бойко предложил распустить украинский парламент 

Российская Газета + ещё 8 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Юрий Бойко, занявший в первом туре президентских выборов четвертое место, предложил распустить Верховную Раду. Он это объясняет неизбежным расколом коалиции после второго тура президентских выборов. Об этом говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте его партии.
По словам Бойко, после 21 апреля и неизбежного проигрыша действующего президента Порошенко его именной блок — БПП — расколется, коалиция с "Народным фронтом" перестанет существовать, и парламент окончательно потеряет дееспособность.
"Этот процесс был начат еще три года назад, когда фракции начали выходить из коалиции. Деятельность этой коалиции, которая насчитывала 302 депутата, привела к тому, что 9 из 10 украинцев стали нищими. Участники коалиции поняли, что за это придется отвечать перед обществом, и начали убегать. Этот процесс продолжается, и в ближайшее время он ускорится. Бежать будут все", — поясняет Юрий Бойко.
Бойко констатировал, что уже сейчас парламент не занимается вопросами улучшения жизни украинцев и даже перестал вызывать министров для отчета. Политик считает, что долго это продолжаться не может.
"Верховная Рада должна быть распущена сразу после завершения президентских выборов, потому что она недееспособна. Этот месяц ярко демонстрирует, что данный состав парламента не будет заниматься вопросами, которые волнуют людей, а будет выполнять какие-то прихоти пока еще действующего президента, и все. Верховная Рада не будет работать. Ее нужно разгонять как можно скорее", — резюмировал Юрий Бойко.
Напомним, очередные парламентские выборы на Украине должны по закону состояться 27 октября, в последнее воскресенье месяца.
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Комментарии
В мире , Украина , Юрий Бойко , Верховная Рада
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