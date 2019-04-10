Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Бойко предложил распустить украинский парламент 

Российская Газета + ещё 7 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Юрий Бойко, занявший в первом туре президентских выборов четвертое место, предложил распустить Верховную Раду. Он это объясняет неизбежным расколом коалиции после второго тура президентских выборов. Об этом говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте его партии.
По словам Бойко, после 21 апреля и неизбежного проигрыша действующего президента Порошенко его именной блок — БПП — расколется, коалиция с "Народным фронтом" перестанет существовать, и парламент окончательно потеряет дееспособность.
"Этот процесс был начат еще три года назад, когда фракции начали выходить из коалиции. Деятельность этой коалиции, которая насчитывала 302 депутата, привела к тому, что 9 из 10 украинцев стали нищими. Участники коалиции поняли, что за это придется отвечать перед обществом, и начали убегать. Этот процесс продолжается, и в ближайшее время он ускорится. Бежать будут все", — поясняет Юрий Бойко.
Бойко констатировал, что уже сейчас парламент не занимается вопросами улучшения жизни украинцев и даже перестал вызывать министров для отчета. Политик считает, что долго это продолжаться не может.
"Верховная Рада должна быть распущена сразу после завершения президентских выборов, потому что она недееспособна. Этот месяц ярко демонстрирует, что данный состав парламента не будет заниматься вопросами, которые волнуют людей, а будет выполнять какие-то прихоти пока еще действующего президента, и все. Верховная Рада не будет работать. Ее нужно разгонять как можно скорее", — резюмировал Юрий Бойко.
Напомним, очередные парламентские выборы на Украине должны по закону состояться 27 октября, в последнее воскресенье месяца.
Российская Газета: последние новости
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора Минкульт Украины причислил Репина и Чайковского к украинским культурным деятелям Трамп назвал расследование о якобы российском следе попыткой госпереворота
Комментарии
В мире , Украина , Юрий Бойко , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ4
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
ОАЭ нацелились на российский «Союз»
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение