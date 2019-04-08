Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе 19 апреля

Кандидат в президенты Украины от парии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве со своим соперником по второму туру выборов — действующим главой государства Петром Порошенко

Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах на стадионе 14 апреля.

"19 апреля на НСК (Национальном спортивном стадионе) "Олимпийский" будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы" — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его штаба.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев вместе подготовить вопросы для него.

"Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?", — сказал он.

"Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии — какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", — добавил он.