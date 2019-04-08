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Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе 19 апреля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины от парии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве со своим соперником по второму туру выборов — действующим главой государства Петром Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах на стадионе 14 апреля.
"19 апреля на НСК (Национальном спортивном стадионе) "Олимпийский" будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы" — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его штаба.
Кроме того, Зеленский призвал украинцев вместе подготовить вопросы для него.
"Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?", — сказал он.
"Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии — какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", — добавил он.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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