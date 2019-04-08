Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заглавы администрации президента Алексея Филатова. Об этом в понедельник агентству Украинские новости сообщил источник в администрации украинского лидера.
"Указ об увольнении подписан — он находится в аппарате администрации президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля", — сказал он.
По данным источника, Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке. Он в настоящее время находится за границей.
При этом другие источники агентства утверждают, что замглавы администрации президента уволили из-за того, что он не справился с поставленными задачами. По их словам, указ об увольнении опубликуют после 21 апреля, что связано с нежеланием "накаливать ситуацию" перед вторым туром выборов.
В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Кандидат в президенты от парии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.