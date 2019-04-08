Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины 

ТАСС 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заглавы администрации президента Алексея Филатова. Об этом в понедельник агентству Украинские новости сообщил источник в администрации украинского лидера.
"Указ об увольнении подписан — он находится в аппарате администрации президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля", — сказал он.
По данным источника, Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке. Он в настоящее время находится за границей.
При этом другие источники агентства утверждают, что замглавы администрации президента уволили из-за того, что он не справился с поставленными задачами. По их словам, указ об увольнении опубликуют после 21 апреля, что связано с нежеланием "накаливать ситуацию" перед вторым туром выборов.
В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Кандидат в президенты от парии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.
ТАСС: последние новости
Президент Украины извинился за предвыборный лозунг "или Порошенко, или Путин" Порошенко объявил себя русскоязычным человеком Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Комментарии
В мире , Украина , Алексей Филатов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только Крым. Россия прирастет новой территорией20
Украину задело заявление генсека Совета Европы о России231
«Сделка века»: У России попросили помощи108
США принялись запугивать Египет из-за России14
В РФ заработали новые правила по охране труда9
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение