СМИ: Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

"Указ об увольнении подписан — он находится в аппарате администрации президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля", — сказал он.

По данным источника, Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке. Он в настоящее время находится за границей.

При этом другие источники агентства утверждают, что замглавы администрации президента уволили из-за того, что он не справился с поставленными задачами. По их словам, указ об увольнении опубликуют после 21 апреля, что связано с нежеланием "накаливать ситуацию" перед вторым туром выборов.