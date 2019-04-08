New York Post (США): почему фанаты фитнеса поглощают рассол

Русские спасаются им от похмелья, а американцы скупают перед походом в спортзал. Рассол, остро-соленая жидкость, с помощью которой обычно маринуют огурцы, стал любимым напитком фанатов фитнеса в США. Бегуны и боксеры в один голос рассказывают, как благотворно рассол влияет на организм во время усиленных тренировок. А после занятия можно и порцию «грязного мартини» смешать.

Фанаты спортзала сегодня сплошь бодры как огурчик.

Рассол — остро-соленая жидкость, с помощью которой обычно маринуют огурцы, — стал новым любимым напитком фанатов фитнеса.

«Растет спрос [со стороны людей, занимающихся фитнесом] именно на рассол», — рассказал «Пост» Майк Чу (Mike Chu), менеджер «Пикл Гайз» (Pickle Guys). В магазине «Лоуэр Ист-Сайд» (Lower East Side), где продают соленые и маринованные деликатесы, знающие люди могут специально заказать рассол, которого нет в списке товаров, прямо из бочки. Цены варьируются от 3 до 15 долларов за одну емкость с этим соленым эликсиром и достигает 45 долларов за ведро. Поклонники напитка говорят, что оно того стоит.

«Я считаю, он действительно помогает восстановиться и компенсировать расход жидкости», — сказал «Пост» 35-летний профессиональный боксер Джейсон Марклэнд (Jason Markland). Боец ММА, который ведет интенсивные интервальные тренировки в новой специализированной сети «Фитхаус» (Fithouse), говорит, что после усердных занятий сам пьет рассол.

«Мгновенных изменений вы не почувствуете, но ощущается, что это работает. Если у вас возникли судороги во время тренировки, и вы выпили рассола, то почувствуете разницу».

Ли Герсон (Leigh Gerson), тренер в «Сохо стренс лаб» (Soho Strength Lab), с ним согласна. 35-летняя бегунья, выигравшая несколько полумарафонов, считает, что ей повезло жить всего в нескольких кварталах от «Пикл гайз».

«Этот маринад действительно очень хорошо компенсирует расход жидкости после долгой пробежки, — говорит Герсон. — Я пью его прямо из банки. А потом вы можете залить огурцы водой еще раз на некоторое время, и у вас будет дополнительная порция».

Доктор Теодор Стрэндж (Theodore Strange), терапевт из Стейтен-Айленда, пробежавший 25 марафонов, говорит, что рассол во время напряженных тренировок может помочь восстановить жидкость и электролитный баланс.

«В нем содержится много натрия и калия, которые помогают нормализовать возникающий дисбаланс — например, бороться с судорогами при перенапряжении и обезвоживании мышц», — объясняет он.

Однако все это не значит, что все должны срочно начать поглощать этот «естественный изотоник», говорит Стрэндж. «Если у вас есть заболевания сердца, не стоит пить рассол или что-то подобное, где содержится много натрия».

Но если вы — достаточно здоровый человек, привыкший к постоянным тренировкам, по словам Стрэнджа, не будет ничего плохого, если вы добавите рассол в свой арсенал инструментов по восстановлению жидкостного баланса.

«Сейчас это стало повальным увлечением, — говорит Стрэндж. — Но я не вижу в этом проблемы, если только не злоупотреблять».

То же самое касается расфасованного «рассола», который выпускает компания «Пикл джус» (Pickle Juice), существующая на рынке с 2011 года. Соленый напиток был разработан, чтобы помогать бороться с судорогами во время и после напряженных тренировок. Вот только тут есть подвох. Предназначенная для борьбы с судорогами субстанция технически не содержит никакого маринада — это просто смесь воды, уксуса, соли и различных витаминов. Но отсутствие традиционных компонентов маринада, похоже, не смущает покупателей: с 2015 года продажи «Пикл джус» ежегодно удваиваются.

Однако традиционалисты вроде Герсон предпочитают пить настоящий рассол.

«Это просто вкусно, — говорит она. — К тому же преимущество настоящего рассола в том, что после тренировки из него еще можно сделать себе большую порцию «грязного мартини" (обычно коктейль на основе водки, вермута и жидкости от консервированных оливок — прим. перев.)».

New York Post, США