«Рабы и оккупанты»: Фарион набросилась на русских Украины

Живущие на Украине русские — «рабы или оккупанты», заявила бывшая депутат Верховной Рады Ирина Фарион. По ее словам, если люди не знают украинского языка, то они «автоматически» не должны получать работу. Фарион добавила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нужно посадить в тюрьму за обращение к избирателям, записанное на русском языке.

Русским гражданам Украины, не говорящим на украинском языке, нужно запретить работать и получать образование, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион. О скандальном заявлении сообщает ФАН.

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу», — заявила Фарион.

По ее словам, украинцы — «слабая нация, позволяющая себя унижать». Говоря о запрете на обучение и работу, Фарион привела в качестве примера США Францию . Она заявила, что «там» на работу без знания английского и французского языков устроиться нельзя.

Фарион также потребовала, чтобы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского посадили в тюрьму из-за обращения к избирателям, записанного на русском языке. Допускать ко второму туру президентских выборов Зеленского не нужно, добавила экс-депутат.

Год назад экс-нардеп Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в эфире местного телевидения назвала «умственно отсталыми» русское население Украины, назвав их «предателями» и «ренегатами».

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — заявила тогда украинская националистка.

Она тогда же в очередной раз предложила запретить предоставлять образование и рабочие места русским гражданам Украины «и не реагировать на русский язык», который, по ее мнению, должен быть «непонятен» на Украине.

Фарион еще в нулевых прославилась тем, что в одном из детских садов Львова начала учить детей, какие имена являются правильными для украинцев, а какие нет, и при этом заявила, что тем, у кого «имена неправильные», нужно уезжать «в Московию».

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка, сообщает НСН. Он подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом политик подчеркнул, что, согласно Конституции, государственным языком в стране является украинский.

Владимир Зеленский также добавил, что его дети «спокойно переводят с украинского на русский».

Ранее Зеленский предложил создать на Украине телеканал, вещающий на русском языке. Комик считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в других странах мира.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул артист.

Он также выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

В 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для преодоления «агрессивной украинизации» власти полуострова «сделают все». По словам крымского главы, русский язык и литература «целенаправленно изгонялись киевской властью» на протяжении четверти века. Аксенов добавил, что «украинские учебники не выдерживали никакой критики, поэтому многие учителя старались втайне от начальства использовать старые, советские».