Bloomberg: в Сенате США заявили об «усталости» от законопроектов, направленных против РФ

Сенатор США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) признал, что американские законодатели "устали" от законопроектов, предполагающих санкции против России . Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

"В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций, — приводит Bloomberg слова сенатора. — Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей".

Агентство поясняет, что многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь Россию к ответственности за предписываемое ей вмешательство в выборы в США и ее действия в других странах, но в Сенате отсутствует консенсус по поводу конкретных мер. Кроме того, существуют опасения, что санкции могут отразиться на экономике самих Соединенных Штатов. Наконец, Конгресс США в настоящее время расколот — большинство в Палате представителей составляет Демократическая партия США , а в Сенате — Республиканская, что также затрудняет прохождение законопроектов через Конгресс в условиях отсутствия поддержки со стороны президента США Дональда Трампа

"Санкции — это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать", — цитирует агентство сенатора Рона Джонсона (республиканец от штата Висконсин).

В начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также против российского суверенного долга, Предусматривавший похожие меры законопроект был внесен сенаторами Ван Холленом и Руби в Конгресс США в начале прошлого года, однако тогда он не был принят Конгрессом.