«Йоу, посоны»: Порошенко высмеяли за молодежный сленг

Действующий президент Украины Петр Порошенко попытался использовать в общении с аудиторией на своем Telegram-канале молодежный сленг.

«Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов», — написал Порошенко 7 апреля.

В этот же день глава государства выложил в мессенджер видеообращение о том, что якобы сделал выводы из критики в свой адрес. В нем он назвал читателей «френдами».

В другом посте он призвал создавать группы за Порошенко в соцсетях и добавил — Let's do it!

Пользователи высмеяли главу государства, который внезапно стал писать как подросток. Тогда Порошенко отредактировал все сообщения, заменив «френды» и «гайз» на более нейтральное обращение — «друзья».

«Йоу, посоны», «Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это все, конечно, прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон», «Гайз, это просто жалко», «Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашел себе политтехнологов, SMM-щиков, пиарщиков, но когда в официальном Telegram-канале президента появляются слова "гайз", "френды"… Вы серьезно?», «Следующий мой совет — начать записывать прямые эфиры и начинать их с фразы "здаров бандіти!"», «Остановите его кто-то, пожалуйста, скажите, что так это не работает. Иначе скоро наш президент наденет кепку, запишет рэп-клип и вызовет Зеленского на дебаты в формате батлов на версусе. Хотя… Не останавливайте!», — написали в сети.

Президент, вышедший во второй тур выборов вместе с Владимиром Зеленским, вероятно, решил обратить на себя внимание молодых избирателей оппонента.

Так, накануне он пообещал, что в случае победы на выборах он якобы привлечет в свою команду большое количество молодежи.