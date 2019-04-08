«Хуже-то уже не будет». Как артисты и бизнесмены становятся президентами

Противники Дональда Трампа постоянно обвиняют его в популизме и рассчитывают на реванш в 2020-м. Но победа на выборах мэра Чикаго Лори Лайтфул — афроамериканки без политического опыта, к тому же открытой лесбиянки — показывает, что запрос на политиков-неформалов сохраняется. РИА Новости выяснило, в каких еще странах бизнесмены, актеры, юмористы были у власти или готовятся встать у государственного руля.

ЛГБТ во главе Чикаго

"Избрав меня мэром, вы не только взяли историю в свои руки. Вы создали движение за изменение Чикаго. Города, где не имеет значения, какого вы цвета и кого любите", — обратилась к горожанам Лори Лайтфул, когда ее выбрали мэром.

По итогам второго тура за темнокожую Лайтфул, долгое время проработавшую помощником федерального прокурора и адвокатом, проголосовали 74 процента избирателей. У нее нет особого опыта в политике, но именно это обстоятельство и помогло.

"Наконец мы сможем поставить интересы наших граждан выше интересов кучки влиятельных политиков. Социальное происхождение отныне не будет влиять на жизнь чикагцев", — заявила новый мэр, тем самым бросив вызов политической элите США.

Впрочем, любой исход чикагских выборов стал бы сенсацией. Вторая претендентка на пост главы города Тони Преквинкл — тоже афроамериканка, и такого в истории еще не было. В 1980-е Чикаго управлял темнокожий Гарольд Вашингтон, но он хотя бы был мужчиной. А Преквинкл как раз помешал солидный политический бэкграунд: много лет она возглавляла комитет Демпартии округа Кук в штате Иллинойс.

"Я, может, и расстроена, но вовсе не разочарована", — отреагировала Преквинкл на свое поражение.

Лайтфул поздравила с победой и ее официальная жена Эни Эшлеман. Они вместе уже шестнадцать лет. Отношения зарегистрировали сразу, как только в Чикаго легализовали однополые браки. Пара воспитывает дочь-подростка Вивьен Лайтфул. Вся семья активно выступает за права ЛГБТ-сообщества.

Но победа Лайтфул — это не только дань чикагцев ее цвету кожи и нетрадиционной ориентации. Новый мэр заслужила уважение горожан работой в прокуратуре . Чикаго традиционно считается самым криминальным и коррумпированным американским городом. Лайтфул открыто бросила вызов местной преступности. Разоблачала сотрудников полиции, превышавших полномочия в отношении афроамериканцев. И почти все, кто попадал под ее подозрения, в итоге увольнялись.

Осушить вашингтонское болото

Примечательно, что в Вашингтоне успех Лайтфул расценили не как вызов, а как аргумент в пользу Дональда Трампа и его шансов переизбраться на второй срок. В предвыборной кампании эксцентричный миллиардер тоже упирал на то, что не связан с политическим истеблишментом. Оказывается, запрос на политиков-неформалов сохраняется. То, что Лайтфул из стана демократов, не слишком смущает республиканцев. Главное, чтобы Трамп был верен себе.

За три года президентства нынешний лидер США так и не стал до конца своим в политической элите. Более того, он к этому не стремится. Обещание "осушить вашингтонское болото", то есть американскую номенклатуру, по-прежнему в силе.

"Наш план "Осуши болото" подразумевает пятилетний запрет для чиновников на лоббистскую деятельность после ухода из администрации. Пожизненный запрет мы введем на лоббирование от имени чиновников интересов иностранных государств", — не раз повторял Трамп.

Разница между нынешним положением президента-неформала и тем, что было при его выдвижении, огромная. Тогда грубые замашки бизнесмена, резкие высказывания, напористость, прямое общение через Twitter с избирателями расценивались как дурной тон. Сейчас, когда его рейтинг стабилен, а запрос на популизм растет не только в США, но во всем мире, даже оппоненты Трампа признают высокие шансы на переизбрание.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до телезвезды и президента Соединенных Штатов. Заметьте, я стал им с первой попытки. Думаю, это показывает, что я не просто умный. Я гений, очень стабильный гений", — характеризует себя Трамп.

Учитывая, что рейтинг президента-неформала сохраняется на уровне сорока процентов, а демократы пока не могут определиться с единым кандидатом, Трамп остается самым популярным американским политиком.

"Мне плевать на права человека"

Президента Филиппин Родриго Дутерте часто сравнивают с Трампом. К власти он пришел всего на полгода раньше американского визави, но все же имел политический опыт: много лет был вице-президентом города Давао. Однако в местную элиту тоже не вписался.

Как и Трамп, глава Филиппин не лезет за словом в карман. Он прямо говорит собеседнику все, что о нем думает. Часто сопровождает свои выступления нецензурной бранью.

"Ты обязан проявить уважение. Не нужно делать громких заявлений об американском величии и кидаться пустыми вопросами в наш адрес. Филиппины — не колония США. Ты сукин сын, я прокляну тебя на этом форуме" — так, например, он оскорблял Барака Обаму.

Потом ему пришлось извиняться, но его ругань уже все цитировали. Филиппинец не может долго держать язык за зубами — вскоре последовали новые оскорбления и очередной скандал.

"Я сказал себе, что ты, Пан Ги Мун, всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно", — обратился Дутерте к тогдашнему Генеральному секретарю ООН.

Мировые лидеры резко критикуют филиппинские власти за методы борьбы с наркотрафиком. Суть в том, что филиппинцам позволено убивать наркоторговцев и наркоманов без суда и следствия.

"На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив их убить. Если вы знаете наркоманов, идите и убивайте их, а я защищу вас перед законом", — не раз говорил Дутерте, за что получил прозвище Каратель.

В стране стали пропадать люди. Многих позже находили мертвыми. За четыре года президентства Дутерте в войне с наркотрафиком, по разным оценкам, погибли от четырех до тринадцати тысяч человек. В ООН начались разбирательства. Но на все призывы прекратить нарушения прав человека Дутерте отвечал грубостью.

"Мне плевать на права человека. Если ты наркоман и уничтожаешь мою страну, то я тебя убью. Если ты уничтожаешь наших детей, то я тебя убью", — твердил он.

И население поддержало президента-неформала. Как и у Трампа, рейтинги Дутерте устойчивы.

Слуга народа

Выход во второй тур президентских выборов на Украине актера и бизнесмена Владимира Зеленского говорит о том, что и там сформировался запрос на политиков-неформалов.

Важный момент — украинцы уже видели его в роли президента: в нескольких сезонах сериала "Слуга народа", где учитель истории становится главой государства. Герой Зеленского, Василий Голобородько, завоевывает народную любовь тем, что обрывает все связи с элитой и выстраивает политику, консультируясь с простыми людьми.

Обвинения в непрофессионализме и популизме, звучавшие в адрес Зеленского в ходе избирательной кампании со стороны конкурентов, не повлияли на общественные настроения. Через две недели украинцам предстоит выбирать между ним и Петром Порошенко . Причем, как показывают соцопросы, Зеленский пока с большим отрывом лидирует.

Назначенные на 19 апреля дебаты между Зеленским и Порошенко пройдут на стадионе "Олимпийский". Украинцы уже настраиваются на зрелищное шоу и делают ставки. Многие уверены, что в словесной дуэли победит актер. И вспоминают Рональда Рейгана

Голливудский актер Рональд Рейган восемь лет был президентом США. Он начинал на радио и телевидении, снимался в развлекательных картинах, но с детства мечтал возглавить государство.

Правда, в СМИ и соцсетях Зеленского больше сравнивают с бразильским ведущим юмористического телешоу Франсиско Эверардо, бывшим цирковым клоуном по прозвищу Тиририка, то есть Сердитый. В стране его обожали. В 2009 году он принял участие в выборах в Национальный конгресс, и все за него проголосовали. Даже подозрения в неграмотности не помешали.

Главный предвыборный лозунг Тиририки звучал так:

"Хуже-то уже не будет".

Он обещал разобраться, чем на самом деле занимаются депутаты. Зеленский тоже намерен навести порядок среди элиты. Но для этого ему надо победить во втором туре.