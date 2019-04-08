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СМИ: в Мексике кубинец «распял» себя в знак протеста против депортаций 

РИА Новости + ещё 1 8 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Гражданин Кубы "распял" себя на кресте в Мексике в знак протеста против возможной депортации его соотечественников мексиканскими властями.
Как сообщает портал Excelsior, Деннис Эрнандес Варона при помощи других мигрантов привязал себя к деревянному кресту в городе Тапачула, через который проходят почти все караваны мигрантов, двигающихся в США.
По его словам, он готов отдать жизнь, чтобы его соотечественники получили от миграционных властей разрешение на проход по территории страны к США, а не были депортированы обратно на Кубу самолетом федеральной полиции Мексики. В знак протеста он также объявил голодовку две недели назад.
Караваны центральноамериканских мигрантов, к которым присоединяются и граждане других стран, начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов, которые прибыли из стран Центральной Америки. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.
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В мире , Латинская Америка , Куба , Мексика
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