Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Монреале

В канадском городе Монреаль несколько тысяч человек вышли на протестный марш против законопроекта, который запрещает госслужащим носить религиозную одежду на работе. Об этом сообщает Journal du Montreal.

По данным издания, закон запрещает ношение исламским головных уборов для женщин, христианских крестов и дастар сикхов.

Как отмечается, речь идет о законопроекте о "светском характере государства".

При этом демонстранты заявили, что закон дискриминирует женщин, носящих хиджабы.

Ранее сообщалось, что в Дании запретили носить закрывающие лицо головные уборы.