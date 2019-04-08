CNN: Трамп намерен отправить в отставку главу Секретной службы США

Американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу Секретной службы Соединённых Штатов Рэндольфа Аллеса, передаёт CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, в настоящее время Аллес продолжает исполнять обязанности главы ведомства.

Отмечается, что Секретная служба США обеспечивает охрану первых лиц государства, в том числе членов их семей.

Ранее министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен заявила, что согласилась уйти в отставку с целью обеспечения «плавного перехода».

Исполняющим обязанности главы ведомства будет назначен Кевин Макалинан.