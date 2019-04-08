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CNN: Трамп намерен отправить в отставку главу Секретной службы США 

RT на русском + ещё 53 11 часов назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу Секретной службы Соединённых Штатов Рэндольфа Аллеса, передаёт CNN со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, в настоящее время Аллес продолжает исполнять обязанности главы ведомства.
Отмечается, что Секретная служба США обеспечивает охрану первых лиц государства, в том числе членов их семей.
Ранее министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен заявила, что согласилась уйти в отставку с целью обеспечения «плавного перехода».
Исполняющим обязанности главы ведомства будет назначен Кевин Макалинан.
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В мире , Ближний Восток , США , Дональд Трамп , CNN
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