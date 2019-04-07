Новая арабская весна? Что ждет Алжир без Бутефлики

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика на этой неделе покинул пост президента после затянувшихся массовых протестов в стране. Конституционный совет утвердил отставку главы республики. Причина — в утрате поддержки армии. Администрация Бутефлики опасается повторения ливийского сценария. Теперь Алжир должен выбрать нового лидера. Какое будущее ждет Алжир после ухода одного из старейших президентов мира, разобралась «Газета.Ru».

Конституционный совет Алжира утвердил прошение главы Алжирской республики Абдельазиза Бутефлики о досрочном прекращении своих полномочий на фоне шестинедельных протестов в крупных городах страны.

«Я принял это решение, чтобы избежать и предотвратить споры, которые, к сожалению, искажают текущую ситуацию, и не допустить их превращения в серьезные стычки, чтобы обеспечить защиту людей и имущества», — заявил Бутефлика в своем послании Конституционному совету Алжира, опубликованном информационным агентством AFP.

Всего пару месяцев назад такого развития событий нельзя было и представить. 10 февраля Бутефлика объявил, что собирается баллотироваться на пост президента в пятый раз.

На следующий день после заявления главы республики более 800 тысяч алжирцев вышли на улицы городов страны, чтобы выразить свой протест против участия Бутефлики в выборах.

Митингующие скандировали «Прощай, Бутефлика!» и носили плакаты с перечеркнутой цифрой пять. Среди демонстрантов было много молодых людей, которые выступают против политики Бутефлики. Дело в том, что среди алжирской молодежи сегодня колоссальный процент безработных — почти 30%.

Все 20 лет правления президенту удавалось избегать недовольства населения из-за высоких цен на нефть и широкой поддержки малого бизнеса. Бутефлика смог не только восстановить безопасность Алжира за счет поддержки армии, но увеличить объемы товарооборота.

К примеру, общий товарооборот России и Алжира достигает $4,5 млрд — это десятая часть ВВП страны. Двустороннее сотрудничество развивается не только в экономической и нефтегазовой, но и в военно-технической отрасли. В частности, еще в 2006 году Россия поставила в Алжир военной техники на сумму свыше $7,5 млрд

Но несмотря на тесные контакты со страной, Москва не стремится вмешиваться во внутренние дела республики.

«Народ Алжира сам решит свои проблемы, все свои внутренние дела на основе Конституции своей страны и при полном уважении норм международного права», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Алжира Раматаном Ламамрой в феврале.

Правительство Алжира не в первый раз сталкивается с социальным напряжением в стране. В 2010 году африканские страны охватила «арабская весна», продукты подорожали на 30%, это сильно ударило по карману алжирцев и вызвало волну гнева. Тогда Бутефлике удалось удержаться на посту благодаря повышению зарплат и выдаче кредитов предпринимателям.

Но уже в 2014 году мировые цены на нефть снизились вдвое, страна вновь столкнулась с финансовыми трудностями: инфляция, сокращение рабочих мест, снижение финансирования инфраструктурных проектов (в частности, прекратилось строительство дешевого социального жилья). Все это привело к народному возмущению, которое вылилось в массовые манифестации.

Но после всего этого на выборах 2014 года Бутефлика одержал победу с 82% голосов избирателей. Оппозиция те выборы бойкотировала, не оставив алжирцам возможности выбрать альтернативное будущее для своей страны.

Нынешние же протесты были спровоцированы не столько общей картиной в стране, сколько конкретной ситуацией — испытывающий серьезные проблемы со здоровьем президент выражал намерения на получение уже пятого мандата, считает старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов . Бутефлика физически не мог исполнять обязанности президента, вместо него эту роль играла его же администрация, за что местные СМИ прозвали его «фантомным президентом».

Но главной причиной отставки Бутефлики стала потеря поддержки алжирской армии, которая была его главной опорой на протяжении всего президентства. Именно благодаря содействию военных в 1990-е годы Бутефлика одержал победу над исламскими группировками и пришел к власти в Алжире.

26 марта в эфире государственного телевидения начальник генштаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах Алжира объявил Бутефлику недееспособным. Для этого он предложил воспользоваться статьей 102 конституции, которая допускает досрочную отставку президента в случае, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

«Мы будем поддерживать народ до тех пор, пока его требования не будут полностью удовлетворены. Будучи сыном своего народа и разделяя лежащую на мне историческую ответственность, я могу лишь присоединиться к своему народу, который настрадался от различных испытаний», — подчеркнул Салах в своем выступлении.

Лишившись поддержки армии, Бутефлика был вынужден подать в отставку, чтобы избежать силового свержения власти, как это произошло в Египте и Ливии в 2011 году.

Нельзя сказать, что во внутриполитической ситуации в Алжире что-то сильно поменялось. Решение уйти в отставку фактически помогло Бутефлике сохранить власть в руках своей администрации. До следующих выборов исполнять обязанности президента будет Абделькадер Бенсалах, председатель верхней палаты парламента и сторонник режима Бутефлики, которого алжирские СМИ называют «человеком системы». На протяжении всей своей политической карьеры Бенсалах был предан Бутефлику и даже поддерживал его выдвижение на пятый срок.

После того, как парламент Алжира объявит пост президента вакантным, у депутатов будет 90 дней, чтобы определить новую дату президентских выборов. До отставки Бутефлики голосование было назначено на 18 апреля. Как сообщала ранее ЦИК Алжира, в качестве кандидатов на пост главы республики зарегистрировались 15 человек, часть из которых — представители оппозиции. Алжирская оппозиция так и не смогла договориться о выдвижении «единого кандидата», сегодня она не имеет лидера, а потому не способна бороться с режимом Бутефлики.

Слабость оппозиции отметил и Борис Долгов. Он считает, что отставка Бутефлики спровоцирует омоложение правящей элиты, но не переход власти к оппозиции.

«Оппозиционные силы достаточно слабы и плохо структурированы. По всем рейтингам они не пользуются большой поддержкой населения. Чтобы власть перешла к оппозиции, нужна системная организация. Без нее нельзя добиться поддержки такого количества протестующих», — говорит Долгов «Газете.Ru».

В дальнейшем события, по мнению эксперта, будет развиваться в соответствии с разработанным ранее Бутефликой и его окружением планом: в стране начнется транзитный период, в ходе которого из окружения экс-президента будет выбран новый глава Алжира.