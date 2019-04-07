Киев против Порошенко: как голосовала Украина в первом туре

ЦИК Украины официально назвал 21 апреля днем проведения второго тура президентских выборов. Председатель комиссии Татьяна Слипачук огласила итоговый протокол голосования в первом туре — Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Кандидаты сдают кровь на наркотики, критикуют друг друга в соцсетях и заявляют о происках «черных политтехнологов, оставивших след в Грузии ».

Центральная избирательная комиссия Украины подвела окончательные итоги первого тура президентских выборов — он прошел 31 марта. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что второй тур официально назначен на воскресенье 21 апреля, передает ФАН.

«С завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов. До этого предвыборная агитация была за рамками действующего законодательства», — отметила она.

Итак, по официальным данным ЦИК Украины, на выборы президента страны 31 марта пришли 62,8% избирателей. Больше всего людей пришли на выборы во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Зеленского поддержали 5,7 млн человек, Порошенко — 3 млн Следом идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — у нее 13,4% голосов, немногим более 2,5 млн человек выступили в поддержку скандальной экс-премьера. Всего в первом туре приняли участие 18,8 млн избирателей.

«Очевидно, будет второй тур, и перед ЦИК стоит очень амбициозная задача — временной отрезок между подведением окончательных итогов и подписанием протокола о [втором туре] очень короткий», — заявила председатель ЦИК Слипачук на следующий день после голосования.

Зеленский победил во всех крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье. Порошенко и Тимошенко поддержали в основном на западе страны.

Подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей поддержали кандидатуру Юрия Бойко , бывшего члена «Партии регионов» и экс-министра энергетики Украины, выступающего за диалог с Россией.

Пока не прошедшие во второй тур кандидаты планируют свои дальнейшие шаги по украинскому политическому манежу, Зеленский и Порошенко сдают кровь на анализы. Претендентов на пост главы Украины проверяют на алкоголь и наркотики. Это требование выдвинул Зеленский, принимая вызов на дебаты, брошенный ему Порошенко на прошедшей неделе.

При этом шоумен поставил в качестве условия для дебатов не только тест на наркотики, но и формат дебатов. Зеленский потребовал провести их на крупнейшем стадионе Украины — киевском «Олимпийском», построенном еще в советское время и вмещающем 70 тыс. человек. Кандидат также подчеркнул, что трансляцию дебатов должны вести все без исключения телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети, граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул Зеленский.

Порошенко согласился на условия оппонента, написав «стадион, так стадион» в своем твиттере и обратившись к Зеленскому по имени и отчеству.

Вскоре после этого президент Украины в своем твиттере косвенно назвал Зеленского «слабаком» и выразил опасения за «европейский выбор» сограждан.

«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — заявил Порошенко.

Штаб Зеленского в свою очередь опубликовал видеоролик с украинским актером Русланом Ханумаком, заявившем о «черном пиаре», который применяют действующие власти Украины, передает RT.

«Агрессивная риторика, черный пиар, построенная на полном негативе предвыборная кампания — это то, на что сейчас ставит действующая власть, наняв черных политтехнологов, которые уже в свое время оставили след в предвыборных кампаниях Грузии и Румынии — и у них получилось», — заявил Ханумак.

Он добавил, что таким образом украинские власти пытаются очернить своего соперника, опираясь на «поливание грязью и провокационные мемы».

Эксперты полагают, передает издание, что «черные политтехнологи» действительно могут «мутить воду» на Украине. В качестве примера указываются «расследования в отношении Зеленского», якобы указывающие на его связи с Россией и олигархом Игорем Коломойским.

«Понятно, что больше шансов получить президентское кресло у Зеленского. Если действующий глава не победил в первом туре, то во втором у него шансов на победу не больше, чем 1\4.