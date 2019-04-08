Зеленский рассказал об отношении к НАТО

Он заверил, что в случае победы на выборах не собирается отказываться от евроинтеграции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина».

Однако вопрос о вступлении в НАТО, по его мнению, требуется решать «обязательно через референдум», передает «Интерфакс».

При этом сам Зеленский поддерживает вступление в НАТО и намерен «достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины». По его словам, в западных регионах Украины все уже знают о НАТО и определились с выбором.

«Мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны», — приводит его слова RT.