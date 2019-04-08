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Зеленский рассказал об отношении к НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 8 апреля 2019
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как относится к вопросу о возможном вступлении страны в НАТО.
Он заверил, что в случае победы на выборах не собирается отказываться от евроинтеграции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина».
Однако вопрос о вступлении в НАТО, по его мнению, требуется решать «обязательно через референдум», передает «Интерфакс».
При этом сам Зеленский поддерживает вступление в НАТО и намерен «достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины». По его словам, в западных регионах Украины все уже знают о НАТО и определились с выбором.
«Мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны», — приводит его слова RT.
В воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко — 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%).
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , НАТО , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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