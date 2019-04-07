Зеленский заявил, что не намерен затягивать с установлением мира в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. Об этом в воскресенье он сказал в интервью на телеканале "Украина".

"Для первого этапа — это прекращение огня на Востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро [с новостей о том,] сколько наших ребят погибло на Востоке", — заявил он.

Зеленский также предложил активнее работать с жителями неподконтрольных Киеву районов Донбасса — провозглашенных республик — по социальным направлениям, в частности, заявив о необходимости выплачивать им пенсии.

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, возобновить отношения, запустить, начать платить пенсии людям", — отметил он.

На вопрос, готов ли он напрямую общаться с руководством России, Зеленский ответил утвердительно.

Зеленский также заявил о необходимости продолжения работы в рамках минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, однако видит необходимость их реформирования.

"Что мы можем сделать? Продолжать минские договоренности, минский процесс. Но все согласны, что правильно то, что нужно реформировать минский формат", — считает политик.

В частности, он подчеркнул необходимость "говорить с Россией".

"Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией в дипломатической форме в присутствии западных представителей", — сказал он.