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Зеленский заявил, что не намерен затягивать с установлением мира в Донбассе 

ТАСС 2 часа назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. Об этом в воскресенье он сказал в интервью на телеканале "Украина".
"Для первого этапа — это прекращение огня на Востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро [с новостей о том,] сколько наших ребят погибло на Востоке", — заявил он.
Зеленский также предложил активнее работать с жителями неподконтрольных Киеву районов Донбасса — провозглашенных республик — по социальным направлениям, в частности, заявив о необходимости выплачивать им пенсии.
"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, возобновить отношения, запустить, начать платить пенсии людям", — отметил он.
На вопрос, готов ли он напрямую общаться с руководством России, Зеленский ответил утвердительно.
"Он мочил всех подряд"
Зеленский также заявил о необходимости продолжения работы в рамках минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, однако видит необходимость их реформирования.
"Что мы можем сделать? Продолжать минские договоренности, минский процесс. Но все согласны, что правильно то, что нужно реформировать минский формат", — считает политик.
В частности, он подчеркнул необходимость "говорить с Россией".
"Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией в дипломатической форме в присутствии западных представителей", — сказал он.
В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Кандидат в президенты от парии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, президент Украины Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.
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Комментарии162
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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