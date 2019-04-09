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Совбез ООН проведет закрытое заседание по Ливии 

РИА Новости + ещё 32 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет Безопасности ООН в среду проведет консультации по Ливии за закрытыми дверями, сообщает постоянное представительство РФ при ООН.
В постпредстве сообщили, что Великобритания и Германия, которая сейчас председатель в СБ, запросили проведение заседания.
"Германия и Великобритания запросили проведение заседание Совета безопасности по ситуации в Ливии на вторую половину дня в среду", — сказал представитель российской миссии.
В минувший четверг маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.
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В мире , Муаммар Каддафи , ЕС , Совбез ООН , ООН , Германия , Ливия , Великобритания
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