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Порошенко рассказал, когда Украина проведет референдум о вступлении в НАТО 

РИА Новости + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдум о членстве страны в НАТО будет проведен, когда она будет готова к вступлению в альянс.
"За 70 лет существования НАТО ни разу не было, чтобы какая-нибудь страна на пушечный выстрел приблизилась к территории стран-членов НАТО. И я очень ценю ту поддержку, которую сейчас в единстве Украины по поводу членства в ЕС и НАТО демонстрирует украинский народ… Референдум будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению, и когда страна, народ будет вносить изменения в конституцию, делегируя часть суверенных полномочий", — заявил Порошенко.
По его словам, только став членом ЕС и НАТО Украина сможет гарантировать свою безопасность.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Андерс Расмуссен , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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