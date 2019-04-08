Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура президентских выборов для него стали "болезненным уроком".
"Люди недовольны, потому что реформы движутся очень медленно, уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан, не преодолена коррупция, тяжело найти справедливость в суде. Претензии людей к власти являются абсолютно объективными… Это (результаты первого тура выборов — ред.) очень сильный месседж и очень сильное сообщение, которое мотивирует власть меняться, и для меня, возможно, это был самый болезненный, но самый ценный урок, который я вынес из первого тура выборов ", — заявил Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.
По его словам, задача власти теперь "возобновить доверие".
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. ЦИК в воскресенье объявила окончательные результаты I тура выборов президента, во второй тур вышли Владимир Зеленский и Порошенко.