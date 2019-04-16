Число погибших в результате боевых действий в Ливии достигло 174

По меньшей мере 174 человека погибли, 756 получили ранения в ходе боевых действий в Ливии. Об этом сообщило во вторник на своей странице в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее было известно о 147 погибших и 614 пострадавших. "Число погибших в [результате боевых действий в] Ливии в настоящее время возросло до 174 человек, еще 756 получили ранения. ВОЗ направила дополнительные команды хирургов для помощи больницам", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Сейчас бои идут на подступах к столице.