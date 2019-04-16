Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших в результате боевых действий в Ливии достигло 174 

ТАСС + ещё 24 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 174 человека погибли, 756 получили ранения в ходе боевых действий в Ливии. Об этом сообщило во вторник на своей странице в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее было известно о 147 погибших и 614 пострадавших. "Число погибших в [результате боевых действий в] Ливии в настоящее время возросло до 174 человек, еще 756 получили ранения. ВОЗ направила дополнительные команды хирургов для помощи больницам", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.
4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Сейчас бои идут на подступах к столице.
ТАСС: последние новости
Опрос: Зеленский перед вторым туром опережает Порошенко на 47 процентных пунктов Мэр Парижа предлагает созвать конференцию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама Отец Зеленского признался, что участие сына в выборах стало для него неожиданностью
Комментарии
В мире , Африка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море202
Галкин приструнил Собчак за Нотр-Дам-де-Пари62
«Больше хайпа»: Россиян раскритиковали за цветы к посольству Франции29
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко3
СБУ заподозрила Зеленского в получении денег из ДНР
Видео
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Число пострадавших в Нотр-Дам-де-Пари выросло
Происшествия Пожары
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Наука и техника
В московском метро захватили заложницу
Происшествия
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского
В мире Украина
Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу
В мире Украина
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение