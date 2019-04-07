Награда за доносы: как Зеленский хочет воевать с коррупцией

Штаб Владимира Зеленского опубликовал свою антикоррупционную программу. Кандидат в президенты Украины и его команда полагают, что «для старых политиков коррупция — как вода для рыбы». В проекте по борьбе с коррупцией предлагается сделать независимыми все госструктуры, отменить депутатскую неприкосновенность, ужесточить наказание для взяточников и воров, наделенных властью, и платить украинцам за доносы на коррупционеров.

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал антикоррупционную программу. Как сообщает РИА «Новости», политик предложил вознаграждать украинцев за доносы на коррупционеров.

«Для старых политиков коррупция — это то же, что вода для рыбы. Старая политическая элита против коррупции — это то же, что и пчелы против меда», — считают в штабе Зеленского.

По мнению кандидата, политическая конъюнктура никогда не выступит против системы, которая ее кормит. Штаб Зеленского предлагает в рамках новой антикоррупционной системы обеспечить независимость всех государственных структур.

Депутатскую неприкосновенность также планируется отменить, а справедливые судебные процессы — обеспечить. Зеленский предлагает, ко всему прочему, лишить силовые структуры Украины полномочий по расследованию преступлений экономического характера.

Экономическая деятельность должна быть декриминализирована, утверждает кандидат. Наказание для коррупционеров при этом должно быть жестче, чем раньше. Попавшихся на взятках госслужащих должны лишать всего имущества и пожизненно запрещать занимать государственные и муниципальные посты.

Тем временем глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук официально объявила, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, передает ФАН.

«Соответствующее постановление принято», — отметила она.

По итогам первого тура выборов президента Украины в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, он набрал 30,24% голосов. Его соперником станет действующий глава страны Петр Порошенко , его поддержали 15,95% проголосовавших.

Вскоре после завершения первого тура голосования президент Украины Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в преддверии второго тура. Зеленский принял приглашение — на своем канале в YouTube шоумен опубликовал ролик, в котором призвал действующего президента Украины дебатировать с ним на самом большом стадионе страны — расположенном в Киеве «Олимпийском».

Зеленский потребовал, чтобы перед дебатами кандидатов проверили на алкоголь и наркотики. По его словам, дебаты пройдут перед народом Украины, а трансляцию мероприятия должны быть допущены все телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети, граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или [олигарха] Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул кандидат.

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским. По словам действующего главы государства, подобные дебаты могут проводиться только при участии общественного телевидения, а также должны сопровождаться трансляцией по всем телеканалам страны.

«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

Кроме того, Зеленский и Порошенко сдали анализы крови. Комик сдал кровь 5 апреля в клинике «Евролаб». Он отказался делать это в спорткомплексе «Олимпийский», поскольку считает, что медпункт стадиона ангажирован.

«У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Я не знаю, что говорить. Через три дня получаем результат на электронную почву, всем покажем», — заявил Зеленский с улыбкой.

Он добавил, что в антидопинговом центре НСК «Олимпийский», где сдавал кровь президент Украины Петр Порошенко, «нет никакой лаборатории».

У Порошенко кровь забирали сразу три медицинских сотрудника, загородив сидящего на койке президента своими спинами. Зеленский же продолжал общаться с журналистами, даже когда фельдшер выполнял работу по забору крови.

Зеленский вскоре заявил, что с его анализами произошел «казус». В своем фейсбуке кандидат заявил, что ему прислали результаты с неправильной датой сдачи. В документах вместо 5 апреля указано 2 апреля. Зеленский отметил, что представители лаборатории извинились перед ним и сказали, что оформлявший документы сотрудник «сильно волновался». Документ уже заменили «правильным».

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поставила под сомнение результаты анализов президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского.

По ее мнению, лучшим местом для проведения проверки на алкоголь и наркотики является Национальный антидопинговый центр.

«…это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета», — подчеркнула Супрун.

Комик Владимир Зеленский в прошлом — звезда КВН, популярное российское шоу он покинул после конфликта его команды «95 квартал» с компанией АМиК. В 2015 году его «Студия Квартал-95» начала выпускать сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл учителя истории, неожиданно для себя ставшего президентом Украины, передает НСН. Большую часть проектов студия Зеленского написала для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому. По сообщениям украинских СМИ, Коломойский задолжал юмористу $4 млн — это сумма, которую его студия не получила за производство программ для принадлежащего олигарху канала.

В СМИ также сообщалось, что бизнесмен сделал ставку на Зеленского на выборах. Юморист, в свою очередь, заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам комика, Коломойский не дал бы 2,5 млн гривен на подобную авантюру.