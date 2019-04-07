«Слабак не нужен»: Порошенко о новом президенте 

Проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы Киев шел европейским путем и не подпал под «имперское влияние» России. В Москве указали в этой связи, что Порошенко пытается националистской риторикой перетянуть на себя электорат перед вторым туром.
Президент Украины Петр Порошенко, проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому, заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы не подпасть под власть Москвы.
«Выбор 21 апреля: Европа или Россия. Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Спасибо всем сознательным украинцам, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз», — написал политик в твиттере.
В ответ на это член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков указал, что Порошенко пытается незаконными методами — националистской риторикой — перетянуть на себя электорат перед вторым туром, передает RT.
«Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него, как для президента, это очень удобно», — сказал российский сенатор.
Парламентарий также отметил, что для Украины врагом является не Россия, а собственная действующая политическая элита.
«Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы, но это невозможно.
Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики», — заключил член верхней палаты российского парламента.
Ранее сообщалось, что Зеленский, уверенно выигравший первый тур выборов у Порошенко, готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил советник шоумена, бывший украинский министр финансов Александр Данилюк.
«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — подчеркнул представитель Зеленского в эфире телеканала ICTV.
Он также призвал воздержаться от обвинений Зеленского в некомпетентности, которые звучали из-за несоответствия политическим постам основной профессии кандидата, являющегося актером и режиссером.
«Тот, кто говорит, что Зеленский не компетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду. Компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы», — сказал Данилюк.
Ранее Зеленский сказал, как бы начал разговор с Путиным.
«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты Украины.
Кремль опроверг достоверность обвинений в якобы ведении Москвой оккупационной политики в отношении Крыма и Донбасса, которые выдвинул Зеленский.
«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий.
Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Касательно же европейских притязаний Порошенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер «отбился от рук» Европы, потому что у него есть «заступники» в США.
«Он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, представителям Европы «неловко» публично наседать на Порошенко. Дипломат также добавил, что «посредничество» ЕС в отношении Порошенко провалилось, передает ФАН.
Победу в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский — он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней, передает НСН. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.