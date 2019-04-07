$900 млрд репараций: Польша выставит Германии счет за войну

Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме. Официальный счет Варшавы Берлину может быть выставлен уже в этом году. Ранее Польша обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь взыскать репарации также и с России.

Польша выставит Германии счет компенсаций за Вторую мировую войну на общую сумму не менее $900 млрд — с таким заявлением выступил член парламентской команды по оценке суммы компенсации Польше и Германии за ущерб, причиненный во время ВОВ, Ян Шевчак.

Ранее польский информационный портал wPolityce опубликовал доклад «Экономические издержки из-за немецкой оккупации во время Второй мировой войны», подготовленный группой по репарациям парламента. В документе указывается, что потери Польши в результате действий немцев во время Второй мировой войны были огромны.

«Это позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Только парламентская команда при польском правительстве предприняла реальные действия, чтобы предоставить этот документ [о компенсациях] немцам», — подчеркнул парламентарий.

Он также предупредил, что Берлин не имеет никакого права давать Варшаве какие бы то ни было законодательные установки.

«Удивительно отношение немецких политиков, которые учат поляков верховенству закона.

До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну на сумму не менее $900 млрд, Берлин должен сохранять исключительную сдержанность во всем, что касается польской деятельности», — пояснил член нижней палаты Национальной Ассамблеи Польши.

Он заверил, что сумма взята не «с потолка» и действительно отражает урон, нанесенный Польше войсками Третьего рейха, передает НСН.

«Мы будем последовательны в этом вопросе. Деятельность председателя комиссии Аркадиуша Муларчика в этом вопросе является твердой. Мы понимаем, что мы были бы более процветающей страной, если бы не немецкие преступления, разрушения и разграбление польских активов», — указал политик, добавив, что счет может быть выставлен уже в этом году.

Месяцем ранее граждане Польши обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь взыскать репарации по итогам Второй мировой войны также и с России. Соответствующая петиция появилась на сайте Белого дома, передает ФАН.

В ней говорится, что выплата компенсации будет достижением исторической справедливости, которая очень важна в условиях зарождения в Евразии «новой Империи Зла». Авторы обращения также заявили, что они ходатайствуют к США как к государству-победителю, усилиями которого были выплачены компенсации многим странам.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов пояснил, данная петиция ставит под сомнение основополагающие мирные договоры, заключенные после войны.

«Я думаю, расчет здесь только на пропагандистский эффект, поскольку итоги Второй мировой войны были подведены с участием великих держав и победителей, США тоже присутствовали. Попытка как-то надавить на Вашингтон в этом вопросе ставит под сомнение и Потсдамское, и Ялтинское соглашения», — отметил парламентарий.

Член Совфеда Алексей Пушков также указал, что СССР, напротив, освобождал Польшу от немецкой агрессии — ценой многих жизней.

«Польша не получит никаких репараций с России — ни с помощью Трампа, ни без нее. Польша у нас в неоплатном долгу за 600 тысяч жизней — мы положили их за освобождение ее от Гитлера и за возрождение польского государства, которое Гитлер хотел стереть с карты мира. Пусть побоятся Бога», — написал сенатор в твиттере.

Взимание репараций с Германской демократической республики (ГДР) было прекращено по советско-польскому соглашению в 1954 году. При этом Польская народная республика получила по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций почти всю Силезию — развитый индустриальный регион — а также часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).

Польский комитет по регулированию выплаты Германией репараций за причиненный во Второй мировой войне ущерб был создан в 2017 году местным парламентом. Тема компенсаций начала обсуждаться в стране, когда лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава никогда не отказывалась от выплат со стороны Берлина. Берлин же считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.