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ЦИК Украины опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента 

РИА Новости 7 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан, заявила в воскресенье глава комиссии Татьяна Слипачук.
"ЦИК установила… Зеленский Владимир Александрович — 30,24%, Порошенко Петр Алексеевич — 15,95%", — сказала Слипачук на брифинге в воскресенье, зачитывая протокол.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.
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