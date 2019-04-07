ЦИК Украины опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан, заявила в воскресенье глава комиссии Татьяна Слипачук.

"ЦИК установила… Зеленский Владимир Александрович — 30,24%, Порошенко Петр Алексеевич — 15,95%", — сказала Слипачук на брифинге в воскресенье, зачитывая протокол.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.