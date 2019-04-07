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Армия Хафтара начала воздушную операцию над Триполи, сообщил источник 

РИА Новости 7 апреля 2019
Фото: Reuters
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи, сообщил РИА Новости высокопоставленный ливийский военный источник.
Ранее другой ливийский военный источник сообщил РИА Новости, что военные самолеты правительства национального согласия нанесли авиаудары в воскресенье утром по военной базе ан-Накиля в районе старого международного аэропорта Триполи после продвижения ЛНА к столице.
"Военная авиация ЛНА начала сегодня утром воздушную часть операции в воздушном пространстве над Триполи. Удары будут наноситься по позициям вооруженных группировок и скоплениям их техники в Триполи", — заявил источник.
Местные источники подтвердили РИА Новости, что в небе над Триполи интенсивно летают военные самолеты, прибывающие со стороны контролируемого ЛНА населенного пункта Вади ар-Раби.
Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в четверг приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Источник РИА Новости в ЛНА сообщил, что армия Хафтара без боев заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.
В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений, что ЛНА установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.
В Ливии по-прежнему царит двоевластие — на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.
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