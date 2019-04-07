Фото Парубия в плавках у бассейна в Катаре вызвали фурор в Сети

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В сети появились фотографии, на которых изображен полуголый Парубий в плавках с полотенцем.

Людей шокировало, что депутат, участвующих в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза, купался в бассейне пятизвездочного отеля в Катаре, уточняет издание.

Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев подтвердил, что председатель Верховной Рады "там действительно плавал".

Ранее сообщалось, что Парубий отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату.