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Фото Парубия в плавках у бассейна в Катаре вызвали фурор в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Facebook © Верховна Рада України
Фотографии у бассейна председателя Верховной Рады Андрея Парубия вызвали неоднозначную реакцию пользователей социальной сети, сообщают "Украинские новости".
соцсети
В сети появились фотографии, на которых изображен полуголый Парубий в плавках с полотенцем.
Людей шокировало, что депутат, участвующих в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза, купался в бассейне пятизвездочного отеля в Катаре, уточняет издание.
Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев подтвердил, что председатель Верховной Рады "там действительно плавал".
Ранее сообщалось, что Парубий отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату.
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