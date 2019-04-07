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В ДНР заявили, что уничтожили огневые точки украинских силовиков в Донбассе 

РИА Новости 7 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили огневые точки украинских силовиков, с которых велся огонь по территории ДНР, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики почти 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. В результате обстрелов в Донецке был ранен мирный житель.
"Ответным огнем из незапрещенного оружия огневые точки противника были уничтожены", — сказал Безсонов.
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