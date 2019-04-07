Не слабак. Порошенко припугнул «имперской Россией»

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Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию» 

RT на русском 36 минут назад
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко заявил, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».
«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — написал Порошенко в Twitter.
Порошенко случайно защитил Москву в прямом эфире
Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.
Ранее депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против Порошенко.
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
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В мире , Видео , Украина
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