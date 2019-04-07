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На Украине повышают зарплаты чиновников 

Прайм 7 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Власти Украины приняли решили повысить прожиточный минимум, вместе с этим вырастет и заработная плата чиновников, передает портал «Подробности».
В стране увеличится размер минимальных пенсий, а также размер штрафов и алиментов.
По задумке украинских властей, таким образом смогут помочь компенсировать рост цен в республике.
Сейчас прожиточный минимум на Украине равен 1853 гривнам. С 1 июля его поднимут до 1963 гривен, а минимальная пенсия возрастет до 1564 гривен с 1497 гривен.
При этом пока не уточняется, какое зарплатное повышение стоит ждать чиновникам.
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