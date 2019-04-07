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Битва за Триполи: фельдмаршал теряет солдат 

Газета.Ru 7 апреля 2019
Фото: Reuters
Обстановка в Ливии существенно обострилась в конце это недели: Правительство национального согласия 5 и 6 апреля нанесло воздушные удары по позициям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, направившего войска на Триполи. В ЛНА сообщили о 14 погибших военнослужащих в результате атаки со стороны их противников.
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли воздушные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, удары производились 5 и 6 апреля рядом с Триполи. По данным издания Libyan Express, ВВС Ливии заявили об ударах по лагерю Мидза недалеко от города Гарьян и позициям в районе Сук-аль-Хамис.
Вскоре после начала атаки телеканал Al Hadath сообщил, что авиаудары унесли жизни четырех членов одной семьи. По информации СМИ, самолет нанес удар по одному из домов в городе Гарьян, который находится в 60 км от Триполи.
Городские старейшины и местные активисты осудили налет и призвали армию обеспечить безопасность мирных жителей, отметили журналисты.
Через некоторое время потери подсчитали и в Ливийской национальной армии. Бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что в ходе наступления на Триполи погибли по меньшей мере 14 солдат.
По его словам, силы Правительства нацсогласия нанесли по позициям армии Хафтара четыре удара с воздуха, но в момент самих ударов жертв среди военнослужащих не было.
«Мы избегаем использование авиации, чтобы гарантировать безопасность граждан и их имущества в битве за Триполи. Мы подготовили досье пилотов, которые наносят удары и которые будут в будущем привлечены к ответственности», — заявил аль-Мисмари, цитата по ТАСС.
Позицию России по вопросу урегулирования ливийского конфликта изложил замглавы МИД России Михаил Богданов во время телефонного разговора с Хафтаром.
«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе и предпринимаемых на этом направлении посреднических шагов со стороны ООН и спецпредставителя ее генерального секретаря по Ливии Саламе. Также была подчеркнута необходимость консолидации усилий в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией», — указали в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, возложил ответственность за кризис в Ливии на НАТО. Он убежден, что именно вмешательство в свое время военного блока привело к тому, что государство погрузилась в хаос, стало источником нестабильности и рассадником терроризма.
Лавров уточнил, что российская сторона находится в контакте со всеми политическими силами в Ливии и «не ставит на какую-то сторону конфликта», а всех, кто имеет влияние на ливийские вооруженные группы, он призвал не допустить эскалации противостояния.
Министр уверен, что нельзя назначать в одностороннем порядке виновных в ожесточении конфликта в Ливии.
«Мы поддерживаем все ливийские политические силы для того, чтобы они договаривались между собой, чтобы никто ничего им не навязывал извне», — пояснил Лавров подход Москвы в внутриливийскому конфликту.
ЛНА приветствовала данную позицию Москвы. «Мы приветствуем позицию России, которая понимает необходимость положить конец угрозам ополченцев и террористических групп», — приводит ТАСС слова Ахмеда аль-Мисмари.
Ранее в этот день министр внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Али Башага сообщил, что правительственные войска Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа освободили аэропорт Триполи от армии Хафтара. Но, как отмечал телеканал Libya Al-Ahrar, и после этого вооруженные столкновения продолжались в прилежащей к аэропорту территории в районе Каср Бен-Гашир.
Международный аэропорт в Триполи силы ЛНА взяли под свой контроль уже 5 апреля. С того момента эти войска начали контролировать и два города рядом с Триполи — Тархуну и Эль-Азизию. Как отметил Ахмед аль-Мисмари, в ходе борьбы за эти объекты силы Хафтара потеряли пять человек.
Хафтар приказал ЛНА начать наступление на Триполи для его «освобождения от террористов» еще в четверг, 4 апреля. Армия без боя взяла под контроль несколько районов на юго-западе города, в том числе Джанзур и Эс-Свани. Аль-Мисмари заявил, что операция продолжится до выполнения всех поставленных задач.
В свою очередь, глава Правительства нацсогласия Фаиз Сарадж приказал «в случае необходимости» применить силу.
Он также выразил готовность обратиться в международный трибунал с целью привлечь всех участников наступления ЛНА под командованием Хафтара к ответственности.
«Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды», — цитирует премьера Al Arabiya.
Политический кризис в Ливии разгорелся после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор в стране двоевластие. На востоке государства действует избранный парламент, а в Триполи, на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Власти восточной части действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с терроризмом. ООН предлагает весной текущего года провести в стране всеобщие выборы, по итогам которых будут сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.
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В мире , Статьи , Михаил Богданов , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , НАТО , ИТАР-ТАСС , Гарьян , Ливия
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