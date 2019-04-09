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Порошенко извинился за лозунг про Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 32 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
«Это точно не так», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на ICTV.
Порошенко признал, что в кампании первого тура выборов, возможно, «были допущены ошибки». Он извинился за неудачный лозунг «или Порошенко, или Путин».
При этом Порошенко раскритиковал позицию Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе: «Первые сообщения о том, что он сказал, означают, что Россия уже не агрессор, а фактом переговоров с этими наемниками (ДНР и ЛНР) миру отсылается сообщение — это гражданская война в середине Украины».
Он подверг критике готовность Зеленского к переговорам с Россией. Порошенко заявил: «Могу я ехать с ним (руководством России) говорить или нет? Нет, потому что это рушит мировую солидарность вокруг Украины».
Порошенко также возмутился тем, что Зеленский не отметил роль «партнеров по нормандскому формату», ЕС и США.
«Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все, что было сделано», — сказал он.
Порошенко заявил, что согласен провести дебаты 14 апреля на стадионе «Олимпийский», а 19 апреля — в студии «Общественного телевидения».
Он пояснил, что «19 апреля, по закону, в студии „Общественного ТВ“ должны пройти дебаты», и призвал Зеленского «не прятаться».
Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева. Он потребовал, чтобы перед дебатами кандидаты прошли медэкспертизу на наличие алкоголя или наркотиков. Также Зеленский хотел, чтобы Порошенко публично признал, что его соперник не является «марионеткой Кремля». В штабе Зеленского действующему президенту Украины предложили извиниться перед избирателями за лозунг «Или я, или Путин».
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