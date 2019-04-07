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СМИ: отравленный в Эймсбери британец захотел встретиться с Путиным 

РИА Новости + ещё 14 29 минут назад
Фото: ТАСС
Отравленный в Эйсмбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули рассказал изданию Sunday Mirror о том, что поинтересовался у посла России в Великобритании Александра Яковенко о возможности встречи с президентом Владимиром Путиным.
Роули вместе с братом Мэттью встретились в субботу с Яковенко, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования двух громких происшествий. Встреча прошла в резиденции посла в середине дня. Яковенко провел для гостей краткую экскурсию по резиденции, вручил в подарок книги, а также передал копии доклада "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленного посольством в ответ на действия британской стороны, скрывающей информацию о расследовании инцидентов.
Как пишет издание, во время беседы с послом Роули спросил, может ли он встретиться с Путиным лично. Яковенко сказал, что передаст соответствующий запрос, а также спросил, где бы Роули хотел встретиться с президентом, сообщает Sunday Mirror.
Кроме того, по словам Роули, Яковенко пообещал написать британцу по электронной почте, после того, как сам поговорит с президентом, и в случае, если он получит какую-либо новую информацию.
Роули в интервью изданию также отметил, что ему понравился посол.
"Я рад, что встретился с ним, я узнал некоторые вещи, о которых не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку", — приводит слова Роули издание.
Ранее сам Яковенко рассказал журналистам, что братья Роули во время встречи с ним спрашивали, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия единственной страной, которая могла бы произвести отравляющее вещество. Но Яковенко разъяснил им и еще раз на фактах доказал, что это вещество может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах. Также российский посол отмечал, что у братьев нет практически никакой информации о произошедшем от британской стороны и они просто хотят узнать правду и "не заряжены на антироссийский негатив".
Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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Комментарии3
В мире , Криминал , Происшествия , Александр Яковенко , Сергей Скрипаль , Владимир Путин , ГРУ , Великобритания
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