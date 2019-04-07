Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Великобритании Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг расследования ЧП в Солсбери и Эймсбери.

Встреча прошла в резиденции посла в середине дня. Роули прибыл на встречу вместе с братом Мэттью. Яковенко провел для гостей краткую экскурсию по резиденции, вручил в подарок книги, а также передал копии доклада "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленного посольством в ответ на действия британской стороны, скрывающей информацию о расследовании инцидентов.

"У них было очень много вопросов к нам, и я на все с радостью ответил. Я, конечно, вручил им наш доклад, где четко расписано все, что мы считаем и думаем о том, что произошло в Солсбери. Должен сказать, что большая часть вопросов (от Роули) была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они (братья Роули) задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести "Новичок". Мы дали полное разъяснение на этот счет, и я ему еще раз на фактах доказал, что этот "Новичок" может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах", — сказал посол журналистам после встречи с Роули.

Братья Роули общаться со СМИ не стали и покинули резиденцию посла без комментариев.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.