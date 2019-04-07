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Мадуро призвал все страны потребовать от США прекратить агрессию 

РИА Новости + ещё 1 10 минут назад
Фото: Twitter
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал глав государств и правительств всего мира потребовать от США прекратить агрессию против Каракаса.
"Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы", — сказал Мадуро во время многочисленного митинга в Каракасе.
"США перешли на уровень сумасшествия и ненависти", — продолжил он. "Власти США не правят ради интересов США… Каждый день они тратят на то, чтобы оговорить и оскорбить Венесуэлу… Народ Венесуэлы ни с кем не спорит, он достоин уважения, а не агрессии", — сказал президент.
"Посмотрите на этот народ, господин (президент США Дональд) Трамп. Этот народ победит вас один раз и тысячи раз", — продолжил он.
Мадуро также призвал все силы внутри Венесуэлы к общенациональному союзу, чтобы объединить страну, и совместно потребовать от властей США прекратить нападки на экономику нашей страны.
"Прекратить блокаду, финансовое преследование! На каждую санкцию мы будем давать новый ответ, будет еще больше революции. Они не смогут нас победить никогда!" — сказал он.
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В мире , Латинская Америка , США , Венесуэла
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