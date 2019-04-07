Мадуро призвал все страны потребовать от США прекратить агрессию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал глав государств и правительств всего мира потребовать от США прекратить агрессию против Каракаса.

"Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы", — сказал Мадуро во время многочисленного митинга в Каракасе.

"США перешли на уровень сумасшествия и ненависти", — продолжил он. "Власти США не правят ради интересов США… Каждый день они тратят на то, чтобы оговорить и оскорбить Венесуэлу… Народ Венесуэлы ни с кем не спорит, он достоин уважения, а не агрессии", — сказал президент.

"Посмотрите на этот народ, господин (президент США Дональд) Трамп. Этот народ победит вас один раз и тысячи раз", — продолжил он.

Мадуро также призвал все силы внутри Венесуэлы к общенациональному союзу, чтобы объединить страну, и совместно потребовать от властей США прекратить нападки на экономику нашей страны.