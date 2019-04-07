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Радикалы «Правого сектора»* открыли огонь по украинским пограничникам 

ТК «Звезда» + ещё 1 9 часов назад
Фото: кадр видео
Радикалы «Правого сектора»* поссорились с сотрудниками Госпогранслужбы Украины на контрольно-пропускном пункте «Марьинка» у линии соприкосновения в Донбассе. В результате конфликт перерос в стрельбу. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По словам Безсонова, националисты и пограничники осуществляли поборы с граждан, которые хотели пройти через границу. Доход делился между ними, а также отправлялся представителям руководства так называемой ООС. Однако когда радикалы решили «изменить схему "откатов"», это не понравилось сотрудникам Госпогранслужбы.
После арестов нескольких членов «Правого сектора», снайпер националистов открыл стрельбу по пограничникам. В результате инцидента пострадал один военный.
После происшествия, чтобы скрыть от общественности причину противостояния, в обстреле обвинили ополченцев ДНР. Также, отметил Безсонов, это было использовано в качестве повода для закрытия пункта пропуска «Марьинка».
«Правый сектор»* — экстремистская организация, запрещенная в России.
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