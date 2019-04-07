В Белграде демонстранты забросали полицию яйцами 

В столице Сербии участники антиправительственных протестов забросали полицейских яйцами.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.
Скандалозно је понашање лидера Савеза за Србију и њихових следбеника који су гађали јајима полицијске службенике на дужности испред зграде Владе. — Небојша Стефановић (@NesaStefanovic) 6 апреля 2019 г.
«Скандальным является поведение лидеров «Союза за Сербию» и их последователей, которые бросали яйца в сотрудников полиции перед зданием правительства», — написал он.