В Белграде демонстранты забросали полицию яйцами

В столице Сербии участники антиправительственных протестов забросали полицейских яйцами.

Скандалозно је понашање лидера Савеза за Србију и њихових следбеника који су гађали јајима полицијске службенике на дужности испред зграде Владе. — Небојша Стефановић (@NesaStefanovic) 6 апреля 2019 г. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

«Скандальным является поведение лидеров «Союза за Сербию» и их последователей, которые бросали яйца в сотрудников полиции перед зданием правительства», — написал он.