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В Белграде демонстранты забросали полицию яйцами 

RT на русском + ещё 6 7 апреля 2019
Фото: Reuters
В столице Сербии участники антиправительственных протестов забросали полицейских яйцами.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.
«Скандальным является поведение лидеров «Союза за Сербию» и их последователей, которые бросали яйца в сотрудников полиции перед зданием правительства», — написал он.
Ранее активисты Сербской радикальной партии сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда по случаю 20-летия бомбардировок Югославии.
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В мире , ЕС , МВД , НАТО , Сербия
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