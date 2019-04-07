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Порошенко поделился своими выводами после первого тура 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр: страница «Порошенко2019» в Facebook
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал о сделанных выводах после первого тура выборов. Его видеообращение опубликовано на странице штаба политика в Facebook.
Порошенко сказал, что многие высказываются против него в интернете, на телевидении и у урн для голосования.
«Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы», — заявил он.
Кроме того, действующий президент отметил, что Украина — «свободная страна свободных людей», однако для этого ей нужен «сильный президент, а не слабак». Он также добавил, что в зависимости от выбора граждан страна может «продвинуться к свободной Европе» или «откатиться под имперскую Россию».
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньше. Имя нового президента станет известно до 1 мая.
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Комментарии7
В мире , Украина , Петр Порошенко
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