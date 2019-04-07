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После убийства активистки кислотой глава Херсонской области подал в отставку 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Facebook
Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал в отставку, сообщает УНИАН.
Он не ответил на вопрос о причинах такого решения.
На вопрос о том, что он намерен делать после отставки, если президент примет ее, Гордеев ответил: "Буду делать все для победы здравого смысла".
По данным СМИ, местные активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева, поскольку считали его причастным к организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца девушка скончалась.
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В мире , Криминал , Украина , Андрей Гордеев , Петр Порошенко , УНИАН
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