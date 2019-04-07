Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске. Об этом пишут украинские СМИ.
Украинские журналисты провели расследование и выяснили, что мать Марины Порошенко работала на заводе «Арсенал» в Киеве, производящем продукцию оборонпрома СССР. Затем ее отправили Семипалатинск на длительный срок, где и родилась Марина Порошенко. Там мать первой леди работала на ядерных объектах.
Отметим, Семипалатинск был закрытым городом и являлся важнейшим объектом оборонной промышленности СССР.