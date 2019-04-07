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Военные самолеты ПНА Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: EPA
Военная авиация правительства национального согласия (ПНА) Ливии нанесла в воскресенье авиаудары по военной базе сил Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифы Хафтара, заявил РИА Новости ливийский военный источник.
"Военные самолеты правительства национального согласия нанесли авиаудары сегодня утром по военной базе ан-Накиля в районе старого международного аэропорта Триполи после продвижения ЛНА к столице", — заявил источник.
Авиация наносила удары также и в субботу.
В четверг командующий ЛНА Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений о том, что ЛНА установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.
В Ливии по-прежнему царит двоевластие — на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками. Национальная нефтяная компания Ливии заявляет о нейтралитете и сотрудничает с обеими сторонами.
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В мире , Армия , Войска , ЕС , ООН , РИА Новости , Ливия
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