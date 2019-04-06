Пользователи соцсетей высмеяли главу МИД Украины Павла Климкина после попыток оправдать проигрыш Киевом спора с Москвой по транзиту товаров в ВТО.
Ранее дипломат заявил, что украинская сторона проиграла, потому что киевское руководство не прислушалось к советам внешнеполитического ведомства.
Интернет-пользователи со скептицизмом восприняли слова Климкина и указали на то, что украинский МИД наравне с другими ведомствами страны не продемонстрировал никаких успехов.
"Да знает весь мир его советы — помогите, американцы, нас транзита лишают очередного", — отметил @jimbim777.
"Сказочник еще тот", — написал @WasiliiBandito.
Другие комментаторы отметили изворотливость Климкина и раскритиковали его за попытку выставить себя в лучшем виде.
"Ну а как же, где какие-то незначительные успехи, это все Павлуша лично, а как миллиардные потери, он конечно не при делах", — написал @lavvtoroy.
"Давить надо было не на экономическую немочь, а на политическую жалость. А в этом Климкин и К° — копперфильды местечкового масштаба", — заключил @_Flagman_.
Накануне в Минпромторге сообщили, что третейская группа ВТО согласилась с тем, что Москва была вынуждена защищать свою безопасность в "условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях". При этом претензии Киева были признаны необоснованными.