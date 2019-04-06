Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В штабе Зеленского заявили, что он пожмет руку Порошенко в случае своего поражения 

ТАСС 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пожмет руку своему оппоненту — действующему главе государства Петру Порошенко в случае проигрыша во втором туре президентских выборов. Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"Я думаю, что этого не произойдет [поражения Зеленского], но, думаю, что да [пожмет руку]. Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает", — заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Второй тур голосования состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.
ТАСС: последние новости
В НАТО и Госдепе заявили, что альянс не пытается изолировать Россию В Брунее вступают в силу законы шариата Глава МИД Турции: никто не способен заставить Анкару сделать выбор между Россией и Западом
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Володин предложил дать депутатам больше полномочий58
В Крыму жестко ответили на угрозы Киева4
«Тайный план Путина»218
«Страна погрузилась в хаос»: Лавров осудил НАТО123
«Их ночной кошмар может стать реальностью»56
Видео
В Крыму жестко ответили на угрозы Киева
Политика
«Вы все подохнете!» Врач устроила истерику в Подмосковье
Происшествия Статьи
Анонсировано действие Зеленского в случае поражения
В мире Украина
«Окажется, что Зеленский — сын Порошенко»
Общество
Володин предложил дать депутатам больше полномочий
Политика
«Тайный план Путина»
Политика Статьи
Раскрыти подробности жизни убитой в Донбассе «Ведьмы»
В мире
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение