Анонсировано действие Зеленского в случае поражения

В штабе Зеленского заявили, что он пожмет руку Порошенко в случае своего поражения

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пожмет руку своему оппоненту — действующему главе государства Петру Порошенко в случае проигрыша во втором туре президентских выборов. Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. "Я думаю, что этого не произойдет [поражения Зеленского], но, думаю, что да [пожмет руку]. Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает", — заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.