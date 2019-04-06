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Раскрыти подробности жизни убитой в Донбассе «Ведьмы» 

Ura.Ru 34 минуты назад
Знакомые погибшей в Донбассе украинской военнослужащей Яны Червоной с позывным «Ведьма-пулеметчица» рассказали подробности о ее жизни. По словам военной корреспондентки, автора книги «Девчата срезают косы» Евгении Подобной, Червоная изменилась после Майдана.
Подобная рассказала, что после смены власти в Киеве «Ведьма» начала говорить с детьми (у нее остались сын и дочь) по-украински, купила им вышиванки. С 2016 года Яна служила в волонтерском батальоне «Айдар», передает издание Оbozrevatel. В прошлом году решила, что нужно воевать — после того, как один из бойцов критично высказался в адрес добровольцев, которые приезжают на фронт «на день».
«Она, конечно, переживала и корила себя за то, что она не с ними [детьми]. <…> Ее супруг был в Харькове с детьми, но о нем она ничего не рассказывала, это было личное. Но муж ее очень поддерживал», — рассказала Подобная.
По заявлению журналистки, «Ведьма» очень любила своих детей, каждый день делала с ними уроки по телефону.
Журналистка Настя Федчак вспомнила, что первый раз встретила Червоную на блокпосту в селе Луганское в феврале 2017 года.
«Я смотрю, она стоит в балаклаве, а ресницы густо накрашены тушью, и глаза подведены», — описала знакомство Федчак и добавила, что на вопрос о том, тяжело ли «Ведьме», та ответила, что трудности ее не пугают, но без «туши и подводки никак».
Федчак сказала, что погибшая жила в «сарайчике», но внутри все было аккуратно. Жаловалась Яна на то, что располнела на фронте, и говорила волонтерам, чтобы перестали привозить еду. Незадолго до смерти она разбила возле окопа грядки с луком.
Яна Червоная погибла 2 апреля. Ополченцы ДНР заявили, что последние три года она воевала в карательном отряде «Донбасс».
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