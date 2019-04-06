«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко

«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины . Медицинское обследование было одним из условий встречи оппонентов.

Сдача анализов кандидатами стала предметом насмешек в Сети.

"А что если у обоих анализы будут хорошие, тогда когда будет второй тур сдачи анализов?", — написала Натали Чекунова.

"Комедию устроили, цирк…", — констатировал Nik Tcapko.

"Объясните кто-нибудь, а зачем перед дебатами сдавать кровь?", — задалась вопросом Елена Дворяшина.

"На мельдоний?", — сыронизировал Руслан Михайленко.

"Надо было им для полного счастья пригласить Тимошенко, чтобы она анализы у них принимала", — отметила Мария Герман.

"Наверное, в итоге победит тот, у которого уровень эритроцитов будет выше", — предположил Syava Razkevich.

В воскресенье 31 марта на Украине прошли выборы президента. Никто из претендентов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов, поэтому был назначен второй тур. Он состоится 21 апреля, борьбу продолжат Зеленский и Порошенко.