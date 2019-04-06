«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко

Пользователи Сети высмеяли сдачу анализов украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины. Медицинское обследование было одним из условий встречи оппонентов.
Сдача анализов кандидатами стала предметом насмешек в Сети.
"А что если у обоих анализы будут хорошие, тогда когда будет второй тур сдачи анализов?", — написала Натали Чекунова.
"Комедию устроили, цирк…", — констатировал Nik Tcapko.
"Объясните кто-нибудь, а зачем перед дебатами сдавать кровь?", — задалась вопросом Елена Дворяшина.
"На мельдоний?", — сыронизировал Руслан Михайленко.
"Психиатра пройти забыли", — указала Елена Кузьмина.
"Надо было им для полного счастья пригласить Тимошенко, чтобы она анализы у них принимала", — отметила Мария Герман.
"Наверное, в итоге победит тот, у которого уровень эритроцитов будет выше", — предположил Syava Razkevich.
В воскресенье 31 марта на Украине прошли выборы президента. Никто из претендентов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов, поэтому был назначен второй тур. Он состоится 21 апреля, борьбу продолжат Зеленский и Порошенко.