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Дочь Бжезинского припомнила Трампу «неподобающие объятия» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американская журналистка и телеведущая Мика Бжезински, которая является дочерью экс-советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.
Как отмечается, инцидент произошел во время обсуждения скандала, в который попал бывший американский вице-президента Джо Байден. Несколько женщин обвинили его в харассменте. В ответ на это Байден заявил, что он привык к физическому контакту с людьми, ведь это часть коммуникации. После этого Трамп выложил видео, на котором видно, как Байден "неподобающим образом" трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.
По словам Бжезински, на съемочной площадке утреннего шоу Morning Joe Трамп обнял ее "совершенно неподобающе". Она также сочла выложенный Трампом ролик лицемерным.
"Можете представить ролик, который последует за этим, и слова, которые произнесет президент, возможно, с Билли Бушем, скрывающимся за его спиной, а также [порноактрисой] Сторми Дэниелс и моделями Playboy?" — сказала Бжезински.
Ранее Трамп встал на защиту шутливого видео с двумя Байденами.
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Комментарии1
В мире , Збигнев Бжезинский , Джозеф Байден , Билли Буш , Дональд Трамп , США
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