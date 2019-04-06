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«Симсонов» могут закрыть из-за формата 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
По словам Ярдли Смит, озвучивающей Лизу Симпсон, сериал скорее закроют, чем поменяют концепцию.
Мультсериал «Симпсоны» может закрыться после 30 лет существования. Об этом рассказала актриса Ярдли Смит, которая работала над озвучкой ролей, сообщает The Sun.
Авторы фильма опасаются, что сериал закроют из-за неподходящего формата. По словам Ярдли Смит, озвучивающей Лизу Симпсон, его скорее закроют, чем поменяют концепцию.
«Мне кажется, но я могу быть неправа, что они (создатели мультсериала. — Ред.) скорее закроют его, чем изменят», — сказала Смит.
Мультфильм «Симпсоны» выходит в эфир на телеканале Fox, который вошел в всостав Walt Disney Company. Согласно условиям сделки, Disney получает права на на «Людей Икс», «Аватар» и «Симпсонов».
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