«Симсонов» могут закрыть из-за формата

По словам Ярдли Смит, озвучивающей Лизу Симпсон, сериал скорее закроют, чем поменяют концепцию.

Мультсериал «Симпсоны» может закрыться после 30 лет существования. Об этом рассказала актриса Ярдли Смит, которая работала над озвучкой ролей, сообщает The Sun.

Авторы фильма опасаются, что сериал закроют из-за неподходящего формата. По словам Ярдли Смит, озвучивающей Лизу Симпсон, его скорее закроют, чем поменяют концепцию.

«Мне кажется, но я могу быть неправа, что они (создатели мультсериала. — Ред.) скорее закроют его, чем изменят», — сказала Смит.