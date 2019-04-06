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США назвали «последнюю ошибку» Мадуро 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: EPA
Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов назвал "последнюю ошибку", которую бы могло допустить правительство Венесуэлы, передает ТАСС.
По его словам, американская сторона внимательно наблюдает за происходящем на территории страны.
"Группа Лимы и Соединенные Штаты ясно дали понять, что последствия любых действий, которые приведут к аресту Хуана Гуайдо, будут разрушительными для Мадуро", — сказал источник.
Он также призвал ВС защитить население страны от "террористических группировок", которые якобы приведены в боевую готовность по указанию Мадуро.
Ранее США ввели новые санкции против Венесуэлы.
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