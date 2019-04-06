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Вакарчук прокомментировал предстоящие дебаты Порошенко и Зеленского 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в НСК «Олимпийский» в Киеве.
«Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?» — написал Вакарчук в Facebook.
По словам музыканта, в течение всей президентской кампании «содержание подменяется формой».
«Идёт постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала», — отметил он.
Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко.
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