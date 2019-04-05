Отменить поезда: в Киеве предложили отказаться от поездов в Россию

«Это направление умирает сам по себе. В прошлом году у нас в первый раз был больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15-20% и этот тренд сохраняется… Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд», — сказал Омелян.

В феврале Омелян уже предрекал полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией «по объективным причинам». Тогда он говорил, что в 2018 году пассажиропоток с Россией сократился на 20%.

29 марта компания «Укржелдорога» сообщила, что заполняемость поездов Харьков-Москва, Одесса-Москва, Львов-Москва, Ковель-Москва составляет 30%, поезд Киев-Санкт-Петербург, состоящий из пяти вагонов, заполнен на 20-30%.