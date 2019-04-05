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Отменить поезда: в Киеве предложили отказаться от поездов в Россию 

Рамблер 11 минут назад
Поезда из Киева и Львова в Москву будут отменены в течение ближайших нескольких лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает украинское издание «Комментарии».
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«Это направление умирает сам по себе. В прошлом году у нас в первый раз был больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15-20% и этот тренд сохраняется… Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд», — сказал Омелян.
В феврале Омелян уже предрекал полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией «по объективным причинам». Тогда он говорил, что в 2018 году пассажиропоток с Россией сократился на 20%.
29 марта компания «Укржелдорога» сообщила, что заполняемость поездов Харьков-Москва, Одесса-Москва, Львов-Москва, Ковель-Москва составляет 30%, поезд Киев-Санкт-Петербург, состоящий из пяти вагонов, заполнен на 20-30%.
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Омелян , ЕС , Львов , Москва
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