Россия призвала США прекратить оккупацию территории в районе Рукбана

"Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из Рукбана, но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами", — заявил он во время совместного выхода к прессе с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.