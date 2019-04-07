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Россия призвала США прекратить оккупацию территории в районе Рукбана 

Р-Спорт + ещё 9 7 апреля 2019
Фото: © AFP 2019 / Khalil Mazraawi
Москва призывает США прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выходу беженцев из Рукбана, но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами", — заявил он во время совместного выхода к прессе с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , Москва , Сирия
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